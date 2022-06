Étiquette(s), voyage instructif et ludique mis en scène par Cédric Veschambre

Pour aborder la notion d’étiquette sociale auprès des enfants, les auteurs Sabine Revillet et Julien Rocha inventent un peuple de créatures identiques, les Pouatches, pris d’une soudaine envie de se différencier.

Contrairement à l’adulte qui en a besoin pour comprendre, pour s’approprier le monde, l’enfant n’a pas l’usage des étiquettes sociales. Ce qui, pour la compagnie Le Souffleur de Verre, n’est pas une raison pour ne pas aborder le sujet avec les plus jeunes. Mieux vaut prévenir que guérir en effet, et les conséquences des étiquettes peuvent être dévastatrices. Qu’on nous les colle malgré nous ou qu’on se les impose soi-même, les étiquettes enferment. C’est ce qui arrive aux Pouatches, peuple imaginé dans Étiquette(s) par les auteurs Sabine Revillet et Julien Rocha, lorsqu’ils décident de se distinguer les uns des autres à l’aide de petits morceaux de papier. À l’aide d’un dé, les spectateurs peuvent alors aller à la rencontre du délicat, du gnangnan, de tête dans les nuages ou encore de tête à claques, incarnés par Delphine Grept et Julien Rocha, mis en scène par Cédric Veschambre. Le voyage promet d’être autant instructif que ludique.

Anaïs Heluin