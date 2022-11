Manolo poursuit sa quête sensible et poétique du Centaure, fusion de l’homme et de l’animal. Avec Kaori Ito il s’aventure sur la piste du dialogue dansé, pour un spectacle empreint d’une grâce fragile.

Le public rentre à peine qu’un cheval est déjà au pas, dans un manège reconstitué sur le plateau du théâtre. La cage de scène est nue, et dans les coulisses trois autres chevaux noirs attendent patiemment que vienne leur tour. Ce parti pris d’absence d’apprêt n’est que le reflet de l’intention derrière le geste artistique : par le dépouillement, rapprocher les humains des animaux jusqu’à les accorder. Dans cette quête, qui est faite d’écoute et de lâcher-prise, Manolo est accompagné d’une danseuse inspirée, Léonore Zurflüh, de deux grooms, et de deux musiciens à l’association surprenante mais réussie, guitare électrique à jardin et harmonium à cour. Les quatre chevaux se succèdent, chacun avec un caractère et un mouvement qui lui sont propres. Les humains dansent sur leur dos et à côté d’eux, mais la vraie grâce se trouve quand ils réussissent à danser avec eux, dans une énergie de corps, un rythme, une attention partagée.

Écouter l’animal chez l’humain, l’humain chez l’animal

À propos de ce spectacle, Manolo confie qu’il voulait « danser avec [sa] moitié animale ». La chorégraphie a été écrite « en fonction de chaque cheval, qui a proposé sa propre partition en fonction de sa façon de bouger » ajoute-t-il. De fait, chaque étalon amène une couleur très différente, qui va de la nervosité à l’abandon confiant en passant par le jeu. Pour faire le lien avec les êtres humains, la danse est utilisée parce qu’elle génère « une possibilité de dialogue », comme le dit Kaori Ito. Le lâcher-prise croissant de la danseuse et du cavalier leur permettent de trouver une présence totalement ouverte, et les rend disponibles sinon à une fusion, du moins à une grande harmonie avec les bêtes. Le tableau final, superbe, voit un Manolo presque nu exécuter des figures de voltige au ralenti sur un cheval qui se tient parfaitement immobile. C’est un spectacle souvent drôle, plein de grâce et de sensualité, où l’animal donne le rythme et où l’humain suit.

Mathieu Dochtermann