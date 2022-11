Wilmer Marquez crée Barrières, entre acrobaties et frontières

Avec Barrières, Wilmer Marquez signe son troisième spectacle, toujours autour des portés acrobatiques, qu’il confronte ici à un mur monumental. Une proposition tout en puissance.

D’emblée, le mur qui occupe la scène impressionne. Muraille faite de tapis d’exercice dont les bords s’ajustent comme les pièces d’un puzzle, son sommet se perd dans les cintres. A son pied, les interprètes défilent le long d’un trottoir gris, fait de la même matière. Les artistes se croisent et se frôlent, s’érigent en colonnes de deux et de trois, se lancent dans le vide, mais à chaque tentative d’approcher du mur un claquement résonne et un corps chute, foudroyé. Une fenêtre finit par apparaître à laquelle s’ajoutent d’autres fenêtres, et derrière les tapis se dessinent de nouvelles acrobaties qu’on ne distingue qu’en partie. Quand la muraille s’effondre, une danse sauvage s’improvise sur ses restes, au rythme des beats sourds d’une musique rageuse. Désuni du fait de la disparition de l’obstacle à franchir, le groupe finit par se confronter à l’un de ses membres : la frontière manifeste est devenue implicite.

Une œuvre brûlante et dynamique, au sens évasif

Du point de vue des acrobaties, Barrières est un régal : la compagnie sait y faire, et elle s’adjoint des interprètes excellents. Côté danse, le groupe se meut dans une énergie bien coordonnée, mais le tableau le plus saisissant est celui offert par la contorsionniste Katell Le Brenn, vêtue de rouge, qui se tord au sol tandis que ses camarades à moitié nus lui tournent le dos. L’univers musical, signé de la chanteuse Lhasa de Sela, bouillonne de puissance. Tout du long, on sent que la thématique des frontières visibles et invisibles, et de la lutte qui permet de les dépasser, sous-tend le propos. Cependant, le fil narratif n’est pas simple à recomposer, et les paroles des chansons, porteuses de sens, ne sont pas faciles à décrypter. Malgré cela, Barrières offre une traversée pleine d’énergie, qui se clôt sur une image pleine de drôlerie et d’espoir.

Mathieu Dochtermann