La compagnie belge Les Baladins du Miroir propose, avec La Porteuse de Souffle, un spectacle pluridisciplinaire où le cirque et la musique se marient à l’art dramatique. Un théâtre populaire mis au service d’une fable contemporaine.

C’est un conte moral que signe ici l’auteur du texte, Jean-Pierre Dopagne. Une histoire de désert qui progresse, métaphore à la fois de la destruction de la planète et de l’assèchement de l’élan vital des personnages. Une histoire aussi de projet de construction mégalomaniaque, que le promoteur, pas totalement cynique, veut doter d’une forêt d’arbres « civilisés » – entendre : artificiels – ainsi que d’une mer pour le plaisir de sa femme Gloria. Dans ce spectacle, les allégories cohabitent avec de multiples personnages, certains lunaires, d’autres atrocement terre-à-terre. Un conte un peu naïf sur l’anthropocène qui esquisse des portes de sortie : la poésie, le courage de suivre ses intuitions, l’ouverture à la rencontre de l’Autre qui peut être salvatrice. Ici, tous les personnages peuvent se racheter.

Un conte pour affronter l’anthropocène

L’histoire, qui s’étire sur deux heures, multiplie les arcs narratifs jusqu’à risquer de brouiller les pistes : malgré sa morale assez manichéenne, l’intrigue n’est pas toujours simple à suivre, et les relations entre personnages peuvent rester obscures. La musique composée par Line Adam tisse un vrai dialogue avec le versant dramatique de l’œuvre, et le parti pris de la faire porter en direct par des instruments à vent lui donne un éclat certain. Cette dynamique se prolonge dans le mouvement circassien, qui convoque beaucoup les disciplines aériennes, métaphores de l’élévation de l’âme faisant écho au thème du ciel étoilé abordé dans le texte. Il ne s’agit donc pas de numéros gratuits mais d’un vrai prolongement du geste théâtral. Les duos de main-à-main et de sangles, et le passage au mât chinois, sont joliment réussis. Le mariage entre cirque et théâtre s’avère équilibré, l’engagement du corps faisant contrepoint à la poésie du texte, mais il est dommage que le niveau de jeu inégal entre les interprètes rende certains personnages un peu falots. Le côté festif de ce théâtre forain qui recherche le plaisir du spectateur passe également par la profusion de costumes, qui vont du très sobre au très excentrique. Dans l’ensemble, on prend plaisir à se laisser entraîner par cette sympathique proposition, qui va se bonifier à mesure que sa réitération va lui permettre de trouver un rythme plus nerveux.

