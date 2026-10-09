Accompagné de douze danseurs et danseuses hors-pair, Angelin Preljocaj se penche sur les mouvements insurrectionnels et soulève l’enthousiasme débridé du public du Grand Théâtre de Provence, auquel il réserve la primeur de sa création.

Alors que la jeunesse, parfois accompagnée de ses professeurs et de ses parents, s’empare des lycées et de la rue, Angelin Preljocaj présente sa nouvelle création Soulèvement, dont le sujet est justement l’embrasement des âmes et des corps lors des mouvements de lutte sociale. Hasard du calendrier ou prémonition ? Si nul ne pouvait prédire l’effervescence estudiantine en l’absence de texte de loi ou d’événement particulier à contester, nombreux sont les motifs d’insatisfaction et d’angoisse, chez les adolescents comme chez leurs ainés, à même de nourrir la rébellion. Et nombre d’aspects dans le parcours d’Angelin Preljocaj, de son enfance à Champigny-sur-Marne dans une famille de réfugiés politiques albanais à son installation éphémère à Toulon, juste avant que la ville ne soit prise par le Front National – son refus d’y rester lui valut les foudres de Le Pen père qui l’enjoignit de retourner à Tirana ! –, le rendent susceptible de s’intéresser de près à ces Soulèvement(s).

Ce que le Soulèvement fait au corps

C’est ce qu’il exprime en expert du corps et du mouvement, dans une partition comme toujours très finement écrite et composée, qui voit se succéder une variété de scènes. Accompagné à la musique par Irène Drésel, il accélère puis ralentit le tempo comme pour mieux analyser et magnifier ces transports, aidé en cela par les lumières sophistiquées d’Éric Soyer. Danseurs et danseuses – tous remarquables et remarquablement investis – lèvent le poing, s’amassent, tournoient, s’envolent dans de grands sauts et des portés, se projettent dans le groupe, défilent, écrivent des slogans, se laissent contaminer par la chorégraphie de l’un d’entre eux, se lient, forment des chaînes humaines ou des couples éphémères. Elles écrivent au feutre sur leurs torses dénudés et arborent, telles des Femen, des couronnes de fleurs. Ils s’affublent de tenues noires et de brassards orange pour mieux casser à coup de matraques la rébellion. La scène dans laquelle un couple se meut au milieu des grenades fumigènes tandis que les autres manifestants, brandissant des drapeaux, évoluent au ralenti, est d’une esthétique superbe. Celle dans laquelle une jeune femme recroquevillée porte la main à son œil est poignante. Puis c’est finalement le public d’un Grand Théâtre de Provence plein à craquer qui se soulève d’un seul corps, pour mieux crier au chorégraphe son amour et son admiration.

Delphine Baffour