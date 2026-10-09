Angelin Preljocaj crée « Soulèvement », une partition virtuose qui déclenche l’enthousiasme du public
En tournée/Théâtre de la Ville / Chor. : Angelin PreljocajPublié le 9 octobre 2026 - N° 347
Accompagné de douze danseurs et danseuses hors-pair, Angelin Preljocaj se penche sur les mouvements insurrectionnels et soulève l’enthousiasme débridé du public du Grand Théâtre de Provence, auquel il réserve la primeur de sa création.
Alors que la jeunesse, parfois accompagnée de ses professeurs et de ses parents, s’empare des lycées et de la rue, Angelin Preljocaj présente sa nouvelle création Soulèvement, dont le sujet est justement l’embrasement des âmes et des corps lors des mouvements de lutte sociale. Hasard du calendrier ou prémonition ? Si nul ne pouvait prédire l’effervescence estudiantine en l’absence de texte de loi ou d’événement particulier à contester, nombreux sont les motifs d’insatisfaction et d’angoisse, chez les adolescents comme chez leurs ainés, à même de nourrir la rébellion. Et nombre d’aspects dans le parcours d’Angelin Preljocaj, de son enfance à Champigny-sur-Marne dans une famille de réfugiés politiques albanais à son installation éphémère à Toulon, juste avant que la ville ne soit prise par le Front National – son refus d’y rester lui valut les foudres de Le Pen père qui l’enjoignit de retourner à Tirana ! –, le rendent susceptible de s’intéresser de près à ces Soulèvement(s).
Ce que le Soulèvement fait au corps
C’est ce qu’il exprime en expert du corps et du mouvement, dans une partition comme toujours très finement écrite et composée, qui voit se succéder une variété de scènes. Accompagné à la musique par Irène Drésel, il accélère puis ralentit le tempo comme pour mieux analyser et magnifier ces transports, aidé en cela par les lumières sophistiquées d’Éric Soyer. Danseurs et danseuses – tous remarquables et remarquablement investis – lèvent le poing, s’amassent, tournoient, s’envolent dans de grands sauts et des portés, se projettent dans le groupe, défilent, écrivent des slogans, se laissent contaminer par la chorégraphie de l’un d’entre eux, se lient, forment des chaînes humaines ou des couples éphémères. Elles écrivent au feutre sur leurs torses dénudés et arborent, telles des Femen, des couronnes de fleurs. Ils s’affublent de tenues noires et de brassards orange pour mieux casser à coup de matraques la rébellion. La scène dans laquelle un couple se meut au milieu des grenades fumigènes tandis que les autres manifestants, brandissant des drapeaux, évoluent au ralenti, est d’une esthétique superbe. Celle dans laquelle une jeune femme recroquevillée porte la main à son œil est poignante. Puis c’est finalement le public d’un Grand Théâtre de Provence plein à craquer qui se soulève d’un seul corps, pour mieux crier au chorégraphe son amour et son admiration.
Delphine Baffour
A propos de l'événementSoulèvement
du jeudi 22 octobre 2026 au samedi 7 novembre 2026
Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt
2 place du Châtelet, 75004 Paris
Les 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 octobre et 2, 3, 4, 5, 6 novembre à 20h, le 5 novembre à 14h30, le 7 novembre à 15h. Tél. 01 42 74 22 77. Durée : 1h20.
Grand Théâtre de Provence, 380 Av. Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence. Jusqu’au 10 octobre à 20h. Tél. 09 72 13 13 20.
Également le 10 novembre à Quai O, Lanester, le 21 novembre à La Chaudronnerie, La Ciotat, du 7 au 12 décembre à l’Opéra Royal de Versailles, les 15 et 16 janvier à l’Opéra de Dijon, les 19 et 20 janvier à La Rampe – La Ponatière, Échirolles, les 9 et 11 mars à La Coursive, La Rochelle, le 23 mars aux Théâtres en Dracénie, Draguignan, les 14 et 15 avril à l’Espace Legendre, Compiègne, Les 27 et 28 avril à L’Azimut, Châtenay-Malabry, Le 30 avril au Figuier Blanc, Argenteuil, du 11 au 14 mai à La Criée, Théâtre national de Marseille et les 27 et 28 juillet au Théâtre de l’Archevêché, Aix-en-Provence