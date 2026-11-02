Au Théâtre de l’Odéon, Romeo Castellucci plonge dans Faust en cristallisant les énigmes d’une représentation sans mot. Succession d’actes, de signes, de visions, de paysages sonores, ce voyage hors norme au cœur du mythe immortalisé par Goethe interroge notre capacité à ressentir, à imaginer, à outrepasser les cadres. À vivre, librement, l’expérience d’un théâtre qui se dérobe au sens.

On aurait aimé que le temps suspendu de cette vision de Faust se prolonge. Qu’il continue de se renouveler à travers encore d’autres tableaux en mouvement, d’autres confrontations d’images, d’autres visions iconoclastes. Mais dans le théâtre de Romeo Castellucci, le temps est comme toute chose, il ne se négocie pas. Il se cherche et se trouve, produit des précipités de formes sans essayer, jamais, de nous convaincre ou de nous satisfaire. En un peu plus d’une heure, donc, « Faust – Fait, non dit » s’enfonce dans la pièce de Goethe (Faust I, parue en 1808). La création du maître italien en extirpe des motifs et des êtres, s’en approprie des lignes de faille en théorisant, comme point de départ du voyage qu’il propose, une crise du langage. Ici, le verbe a disparu. Les mots sont remplacés par des gestes, des protocoles d’actions qui mettent en jeu les tourments d’un vieillard (Gérard Bayle), les errances d’un jeune homme (Lorenzo Coletta) et les souffrances d’une jeune femme (Stefania Horodeyska). Faust apparaît avant d’avoir partie liée avec Méphistophélès, mais aussi après le pacte conclu avec ce dernier, dans sa jeunesse retrouvée.

Un monde de dualités : humaines et technologiques

L’anti-héros se présente sur scène à ces deux âges, concomitamment. Marguerite (dont Faust, chez Goethe, tombe amoureux, avant de l’abandonner) rejoint ce monde fait de mystères et de paroles inexprimées. Pourtant les mots, quoique non dits, affleurent ici sans cesse. Telles des ombres autonomes, ils existent en puissance non révélée, cherchent la voie d’une régénération. C’est cet engagement contre le néant que Romeo Castellucci (accompagné du compositeur Scott Gibbons) opère au Théâtre de l’Odéon. Faust — dans ses deux dispositions — et Marguerite participent à cette lutte faite de dualités. Noir et blanc ; être et non-être ; affaissement et élévation ; rédemption et péché ; mutisme humain et élocution de synthèse… « Faust – Fait, non dit » se nourrit d’énigmes qu’il ne faut pas chercher à éclaircir. L’irrésolu, dans cet univers peuplé d’êtres vivants, mais aussi d’automates, est la ressource précieuse d’une puissance d’évocation toujours insolite. Quelles intuitions grandioses, ou tout à fait hypothétiques, le mythe de Faust provoque-t-il en chacune, en chacun d’entre nous ? C’est la question que semble vouloir poser Romeo Castellucci qui, une nouvelle fois, nous intrigue, nous inspire, nous anime. Son théâtre nous déplace. Il fait de nous des esprits libres.

Manuel Piolat Soleymat