Né de la rencontre entre le tromboniste Robinson Khoury et la danseuse Claire Lamothe, ce duo interroge le public sur la notion de connaissance de l’autre.

En ouverture de cette création, Robinson Khoury et Claire Lamothe se disent « Est-ce qu’on se connaît vraiment finalement ? » L’idée de ce projet s’est construite autour du désir de trouver une liberté de ton à travers le partage interactif. L’aspect chorégraphique et théâtral s’est donc imposé comme un outil de médiation avec le public. Le spectacle est une danse poétique et électronique, mettant en scène deux personnages un peu étranges. Avec des costumes en papier, cette création se veut une métaphore de la rencontre. Comment ne pas être enfermé dans la représentation de l’autre ? suggère le duo. D’un côté, le tromboniste Robinson Khoury, prix Django Reinhardt 2025 de l’Académie du jazz, soliste de Michel Portal et Leïla Martial, qui a signé parallèlement trois albums très bien reçus. De l’autre, Claire Lamothe, performeuse, chorégraphe, comédienne et circassienne, qui, après avoir travaillé auprès de James Thierrée et contribué à différents spectacles, a co-écrit Tiens !. Cette création originale invite le spectateur à repenser la découverte de soi à partir de l’autre.

Philippe Deneuve