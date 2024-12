Sous la direction d’Andrea Marcon, Insula Orchestra explore la symphonie européenne à la fin du XVIIIe siècle, sans Haydn ni Mozart, mais avec CPE Bach, Joseph Martin Kraus et Beethoven.

Exact contemporain de Mozart, Kraus (1756-1792) n’a pas eu la même postérité. Il porte pourtant, comme Haydn, l’esprit Sturm un Drang dont il fut même un théoricien. Épris du style de Gluck, admiré par Haydn, propagateur de la musique nouvelle à Stockholm, ses symphonies sont habitées d’une grande force dramatique – telle cette Symphonie en ut mineur composée pour les obsèques du roi Gustav III, qui constitue son propre testament symphonique. On trouve aussi d’étonnantes véhémences rythmiques dans les symphonies de Carl Philip Emmanuel Bach, dont celles en mi bémol et en ré créées à Hambourg en 1776 et dirigées ici par Andrea Marcon, qui connaît bien cette période où la musique se réinvente, aboutissant, au tournant du siècle, à la Première Symphonie de Beethoven.

Jean-Guillaume Lebrun