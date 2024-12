L’acte II du 39e Festival Baroque de Pontoise en dix rendez-vous

En dix rendez-vous disséminés sur l’ensemble du territoire du Val-d’Oise, la seconde partie de la saison du Festival Baroque de Pontoise invite à un tour du monde au fil du dialogue entre les traditions musicales.

Confié à trois professeurs du CRR de Cergy-Pontoise, le concert du 10 janvier, pour flûte, harpe et percussion, condense, du Moyen-Âge au XXème siècle et jusqu’en Chine, le dialogue entre les répertoires qui nourrit l’édition concoctée par Pascal Bertin. Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre d’un partenariat qu’illustre également le récital de lieder et de mélodies, le 15 mars, proposant une autre facette de la résidence de Camille Delaforge et son ensemble Il Caravaggio au Festival Baroque de Pontoise. Le 8 mars, avec les étudiants du Conservatoire de Paris et de la Royal Academy of Music de Londres, la transmission est encore au cœur du consort de violes emmené par Christophe Coin et de celui de violons autour de Margareth Faultless, comme dans la reprise de la redécouverte de l’Orfeo de Sartorio mise en scène par Benjamin Lazar, avec les jeunes solistes de l’Arcal sous la direction de Philippe Jaroussky, le 18 janvier au Théâtre de Poissy.

Un voyage musical

La rencontre entre la tradition savante et les musiques populaires qui constitue la colonne vertébrale de la programmation 2024-2025 donne aux spectateurs plusieurs occasions de dépaysement. Le 31 janvier, The Kraken Consort ressuscite les chansons que l’on entonnait dans les auberges écossaises et irlandaises des XVIIème et XVIIIème siècles. Le 7 février, Pierre Hamon et La Chacana jettent l’ancre dans l’Amérique à l’arrivée des Conquistadors, où la musique des civilisations précolombiennes rencontre celle que pratiquaient les Espagnols à l’époque. Le 4 avril, le Concerto Soave tisse les lamentations vocales et instrumentales du seicento italien avec l’œcuménisme méditerranéen des Exercices de lumières de Zad Moultaka. Le 11, Geoffroy Jourdain et Les Cris de Paris proposent un panorama de la polyphonie baroque vénitienne, à la théâtralité au croisement du sacré et du profane. La relecture en musiques de La Belle au bois dormant par le Collectif Ubique le 18 mai, ou la ballade naturaliste au bord de la Loire de la Renaissance en compagnie de l’Ensemble Jacques Moderne, le 24, concluent le voyage.

Gilles Charlassier