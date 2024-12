La tragédie lyrique de Rameau est mise en scène par Peter Sellars, avec Marc Mauillon en Pollux, ainsi que Jeanne de Bique, Stéphanie d’Oustrac et Reinoud van Mechelen.

L’opéra s’ouvre sur la mort de Castor. La vengeance n’apaise pas Pollux qui, pour libérer son frère des Enfers, accepte d’y prendre sa place et vainc les obstacles – regrets, guerriers ou monstres – mis sur son chemin. Au dernier acte, Jupiter accorde aux deux frères l’immortalité tandis qu’apparaît une nouvelle constellation, symbole de paix universelle, saluée à travers le ciel par la voix d’une planète.

« Vénus, ô Vénus, c’est à toi d’enchaîner le dieu de la guerre »

Pour rendre le propos actuel, le metteur en scène n’a pas à chercher loin. Lors de sa création en 1737, Castor et Pollux était précédé d’un prologue, souvent omis depuis, dans lequel les Plaisirs et les Arts implorent : « Vénus, ô Vénus, c’est à toi d’enchaîner le dieu de la guerre ». Ce prologue conserve aux yeux de Peter Sellars tout son sens : « J’aimerais que tout le monde voie ce « petit opéra » de 1737. On y voit les arts enchaînés, dans une ville meurtrie où Mars détruit tout. Mais Vénus charme Mars, les arts sont libérés et nous retrouvons une société ». Fasciné par cette musique toujours changeante – « ce ne sont que danses sauvages » dit-il –, il confie au chorégraphe Cal Hunt le soin d’animer l’intensité des sentiments que Rameau a mis dans sa partition. Il retrouve le chef Teodor Currentzis, qui invite dans la fosse les Orchestre et Chœur Utopia, musiciens et chanteurs venus du monde entier – comme un écho à l’universalité rêvée de Castor et Pollux.

Jean-Guillaume Lebrun