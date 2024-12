Le London Symphony Orchestra avec Sir Simon Rattle

À la tête du London Symphony Orchestra, Sir Simon Rattle met en regard répertoire romantique et musique contemporaine.

La tournée parisienne du London Symphony Orchestra apporte sa contribution au centenaire Boulez avec Éclat, première version d’Éclats/Multiples, explorant les résonnances entre quinze instruments un peu à la manière du concerto grosso baroque. Les grandes formes du passé nourrissent autant la Symphonie n°4 de Brahms, qui s’achève par une passacaille sur un thème inspiré d’une cantate de Bach, que les Interludes et Aria de la suite que George Benjamin a tirée de son troisième opéra, Lessons in Love and Violence, adaptant une pièce homonyme de Marlowe. La musique anglaise contemporaine est également mise à l’honneur dans le second programme dirigé par Sir Simon Rattle, avec une autre suite orchestrale, les Rituals Dances, extraites de l’opéra de Tippett, The Midsummer Marriage, dont le schéma dramatique reprend celui de La Flûte enchantée de Mozart. La première mondiale de Sco, concerto pour guitare du prolifique Mark-Anthony Turnage, est confiée à John Scofield. Krystian Zimerman, qui avait gravé les cinq concertos pour piano de Beethoven avec Sir Simon Rattle, reprend ici le Quatrième.

