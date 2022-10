Après Hearing (2016) et Summerless (2018), Amir Reza Koohestani présente En Transit, une partition qui relie réfugiés d’hier et d’aujourd’hui, inspirée du roman d’Anna Seghers et de l’actualité. La pièce présentée lors du dernier Festival d’Avignon ne parvient pas à laisser deviner ce qui se trame sous la surface des choses.

C’est à partir d’une expérience personnelle qui lui rappela subitement son statut d’étranger en Europe qu’Amir Reza Koohestani a construit cette pièce. En 2018, parti de Téhéran et en partance pour le Chili, il a fait escale à Munich, où à cause d’une erreur concernant son visa il fut retenu avant d’être renvoyé à Téhéran. Lorsqu’il lui a été proposé par le Thalia Theater à Hambourg d’adapter le roman Transit d’Anna Seghers, qui retrace les tourments de personnes fuyant le régime nazi et en attente d’un visa dans le port de Marseille, il a décidé de conjuguer les espaces et les temporalités, entrelaçant sa propre expérience (évidemment beaucoup moins inquiétante) et celle des fugitifs en 1940. L’expérience des uns et des autres se dit à travers une multitude de détails et situations qui soulignent surtout l’absurde des tracasseries administratives. La zone de transit est ici un espace gris et nu, animé par une scénographie sophistiquée avec panneaux coulissants et écrans où apparaissent les actrices filmées en direct. Figés par l’attente, dans un entre-deux qui se situe quelque part entre la possibilité de la vie et sa négation, les protagonistes tissent quelques bribes de lien, sans que les histoires et les parcours s’enracinent dans un contexte.

Face-à-face statiques

Quatre comédiennes interprètent la partition – Mahin Sadri dans le rôle d’Amir, fidèle complice et ici double du metteur en scène, Khazar Masoumi dans celui d’une avocate qui aide les personnes en difficulté – les réfugiés de 2018 comme les fugitifs bloqués à Marseille en 1940 -, Danae Dario et Agathe Lecomte, qui endossent divers rôles. Le choix d’une narration particulièrement fragmentaire ne permet pas de singulariser les histoires, ni de laisser émerger l’amplitude universelle et la force émotionnelle de tant d’épreuves douloureuses. Organisée le plus souvent en une suite de face-à-face statiques, composée de bribes elliptiques, la parole circule d’un espace-temps à l’autre, d’un personnage à l’autre, éclairant l’absurdité d’une froide bureaucratie arc-boutée sur ses règles, sans parvenir à laisser émerger les enjeux humains avec suffisamment de force.

Agnès Santi