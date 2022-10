Mauvaise petite fille blonde, une création étrangement singulière de Pierre Notte

Il apparaît torse nu, en petite fille. L’acteur et danseur Antonio Interlandi donne corps au personnage d’enfant cruelle imaginé par l’auteur et metteur en scène Pierre Notte. Une performance insolite. Entre drôlerie et noirceur.

L’auteur et metteur en scène Pierre Notte présente une création étrangement singulière. Singulière, d’abord, parce qu’elle est interprétée par un homme, le surprenant Antonio Interlandi, qui prête sa voix et son corps à une figure de petite fille. Singulière, aussi, parce que ce personnage corrosif, loin de la douceur et de l’innocence de l’enfance, distille sur scène, peu à peu mais irréparablement, le poison de l’égoïsme, de l’insensibilité, de la méchanceté. Elle n’a pas dix ans, mais porte déjà en elle, de manière franche, totalement assumée, le sens commun de celles et ceux qui, adultes, pointent du doigt les différences, cherchent à défendre leurs prés carrés en érigeant des murs et fermant des frontières. Torse nu, vêtu d’une jupe tutu rose, chaussée d’une paire de Converse rouges, Antonio Interlandi confère une grande originalité à cette gamine peuplée de certitudes et de colères.

Quand un malaise s’installe…

D’une voix pointue et musicale, le comédien nourrit le monologue de Pierre Notte d’une évidence de chaque instant. On est suspendu à ses lèvres. On regarde ses bras se tendre, se hisser, se figer, dessiner des attitudes biscornues. Biscornu, l’esprit de cette mauvaise petite fille blonde l’est également. Elle parvient, bien sûr, à nous faire sourire. Rire même, parfois. Quand elle shoote par mégarde dans la coupelle pleine de pièces d’une mendiante et refuse de s’excuser. Quand, perchée sur une table, elle vise et lance son petit frère dans sa poussette. Quand elle rêve que ses parents meurent étouffés par une part de pizza… Mais cette enfant sans filtre et sans générosité a les mots d’une enfant sans en avoir les pensées. Alors nos rires et nos sourires s’estompent pour faire place à une sensation de bizarrerie. D’étrangeté. De malaise. Pierre Notte n’est pas un moraliste. Il ne donne, ici, aucune leçon. Il jette un regard cru, acerbe, inattendu, sur la bête immonde et féconde que l’on connaît trop bien.

Manuel Piolat Soleymat