Deux amis de Pascal Rambert

Au Théâtre du Rond-Point, Pascal Rambert met en scène sa pièce intitulée Deux amis. Une ode au théâtre, à l’amour, à la puissance sismique du langage interprétée par Charles Berling et Stanislas Nordey.

Comme il le fait pour chacune de ses œuvres, l’auteur et metteur en scène Pascal Rambert a écrit Deux amis en ayant à l’esprit les voix, les corps, les présences physiques des comédiens à qui il a confié la prise en charge scénique de son texte. Ici, ce sont Charles Berling et Stanislas Nordey qui incarnent les deux personnages de cette pièce plaçant face à face deux artistes amoureux l’un de l’autre. Ainsi, Stan et Charles s’aiment et font du théâtre ensemble. Ils entrent sur le plateau sans crier gare, déjà en pleine joute verbale, interrogeant la façon d’envisager le spectacle qu’ils sont en train de répéter, mais aussi plus globalement leur rapport respectif à l’art dramatique, leurs visions des différents types d’engagement esthétique et politique que permet le théâtre. Ils abordent également les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, la relation qui les unit : la relation de toute une vie.

Un couple d’hommes de théâtre

« Dans Deux amis, le monde est dans les phrases », déclare Pascal Rambert. Des phrases tranchantes, virulentes, obsessionnelles, d’une franchise exaltée, qui ne laissent aucune place à la moindre possibilité de tempérance ou d’atermoiement. Comme toujours chez l’auteur et metteur en scène, le théâtre de la parole et de l’hyper-présent auquel donne naissance Deux amis est d’une lucidité éruptive. Ici on brûle, on s’affronte, on s’enfonce dans les méandres de discussions folles, mais on s’aime. C’est cet amour qui justifie de tels excès et de telles prises de risque intimes. Les personnages qu’incarnent Stanislas Nordey et Charles Berling sont tout à la fois d’une grande violence et d’une grande générosité. Ils s’approchent au bord des précipices qui rendent l’existence ardue et dangereuse. Leur vie est faite de mots et de nécessités, d’émotions vives qu’ils nous transmettent par fulgurances.

Manuel Piolat Soleymat