AmalgameS ou le “cirque” sécuritaire est un spectacle conçu pour faire réagir : il s’agit d’ébranler notre apathie face à la montée du “tout-sécuritaire”, en utilisant non seulement le cirque mais également les ficelles du théâtre.

Prendre un sujet sérieux avec humour et dérision : tel pourrait être le fond de ce projet mené par Christian Coumin. Questions : voulons-nous n’avoir plus que des espaces de rencontre surveillés, des spectacles gardiennés, des contacts dématérialisés derrière d’infranchissables firewalls ? Jusqu’où consentirons-nous à troquer nos libertés contre un surplus de sûreté, probablement illusoire ? Pour cheminer au travers de ces réflexions, les acrobaties et équilibres sur barrières Vauban semblent tout indiqués, et rarement ces grilles de métal gris auront paru aussi belles. En même temps, quelques comédiens viennent exposer le parcours de leur personnage. Et si on impliquait les spectateurs eux-mêmes, jusqu’où le cirque pourrait-il se poursuivre ? Un spectacle malin, drôle autant qu’impressionnant.

Mathieu Dochtermann