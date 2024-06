Pour la mare, ce n’est pas tout à fait un conte et c’est presque un manifeste. Deux enfants, deux univers artistiques qui dialoguent puis se mélangent – dessin et théâtre d’objet –, et une cause commune : une belle fable sur deux héros malgré eux, embarqués dans la défense d’un coin de nature.

Pierre a toujours vécu là, dans cette campagne, et il se passionne pour les insectes. Nina vient de la ville, et elle est ravie de découvrir un nouveau terrain de jeu. Entre les deux, les différences d’approche sont flagrantes, mais pas au point que le dialogue soit impossible. Quand Nina découvre que la mare au fond de la forêt est menacée par un projet de base de loisir, les deux enfants vont faire front ensemble. Cette fable écologique moderne, adaptée de La Mare à sorcières de Simon Grangeat, est somptueusement mise en images, avec diverses techniques de dessin en direct et de marionnettes (marionnettes de papier, kamishibaï, théâtre d’ombre…). Un spectacle engagé et poétique à partir de 7 ans.

Mathieu Dochtermann