Danton Robespierre les racines de la liberté est un texte original de Hugues Leforestier, qui l’interprète aux côtés de Nathalie Mann. Le duo campe le dernier face à face d’un couple impressionnant, puisqu’il s’agit de celui formé par Danton et Robespierre.

Ce sont deux physionomies tout en contraste, bonhomie gargantuesque contre maigreur ascétique. Ce sont surtout deux conceptions du monde, de la politique, des destinées communes et de ce qu’il convient de faire pour sauvegarder la liberté, cette liberté qui s’incarne concrètement dans les idéaux révolutionnaires. Les deux hommes s’estiment, mais ils ne s’en affrontent pas moins, sans faire de compromis. Hugues Leforestier est fin connaisseur de la Révolution, et, pour une fois, Robespierre est rendu dans toute sa complexité : un personnage convaincu que des centaines de vies doivent être abrégées par la guillotine, mais qui se montre en même temps d’un humanisme troublant. La mise en scène sobre est au service du texte et des interprètes.

Mathieu Dochtermann