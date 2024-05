Rogê, l’un des meilleurs chantres actuels de la samba, est de passage à Paris. Immanquable.

« Vamos Sambar ! » C’est par cette déclaration d’intention que Rogê, un gars d’Ipanema, se faisait un nom au panthéon de la samba carioca. En tant que chanteur à la voix parfaitement suave, en qualité tout autant de compositeur à la plume majuscule. Depuis le disciple d’Arlindo Cruz a confirmé toutes les promesses, enchaînant les succès, avant de déménager pour Los Angeles en 2019. « Le Brésil traversait un moment très compliqué de crise financière, culturelle, politique et sociale et j’ai senti qu’il était temps d’élargir mes horizons avec ma famille. » Il ne croyait pas si bien prédire : quatre ans plus tard, celui qui a pour nom d’état-civil Roger José Cury signera Curyman, où il montre que s’il n’a rien perdu de ses qualités en matière de samba, il y ajoute une volonté de s’engager sur le terrain socio-politique, critiquant vertement le saccage écologique et vantant les vertus émancipatrices de la musique. En clair, de quoi danser et panser.

Jacques Denis