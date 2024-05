Lukmil Perez en concert, son dernier album est remarquable

Derrière sa batterie, ce Cubain installé de longue date à Paris a longtemps été au service des autres, avant de s’élancer sous son seul nom. Intitulé Airotele Ona (« croisées inattendues » en yoruba), autrement dit un hommage à sa terre natale et à toutes les connexions établies à travers le monde, ce disque invite certains de ses « vieux » complices : Irving Acao au saxophone, Carlos Sarduy à la trompette, Félipe Cabrera à la contrebasse, Nolsen Ortega Sanchez aux percussions, et même le pianiste Chucho Valdés qui vient lui prêter mains fortes. Le tout produit par un autre pianiste, Giovanni Mirabassi, pour qui « laisser s’exprimer le génie de Lukmil Perez et ses musiciens, extraordinaires conteurs d’histoires, autour de ce projet a été une joie musicale et une aventure humaine fantastique. »