La Vierge et moi, une pièce qui interroge le statut de femme – mère

Troisième volet d’un triptyque, La Vierge et moi de la Compagnie Le Gourbi bleu met en scène trois femmes et une Vierge Marie. Issue d’un texte de la théologienne Marion Muller-Colard, la pièce mise en scène par Sandrine Pirès interroge un statut : celui de la femme – mère.

Elles sont trois : une jeune mariée, une quarantenaire amoureuse et une clocharde. Sous le regard de la Vierge Marie, postée en hauteur du plateau, elles vont échanger, découvrir leurs parcours, leur enfance, leurs rôles. Est-on femme ET mère ? Mère en premier ? Femme en priorité ? Et lorsque l’on est stérile ? Et lorsque l’on ne veut pas d’enfant ? Alors que d’ordinaire, le monde compte sur elles pour le consoler, ces femmes vont chercher une consolation qu’elles seules peuvent s’apporter. Toute en suggestions, la composition alterne monologues et discussions décalées voire irréelles, issus du texte de Marion Muller-Colard, qui maitrise l’art des mots à merveille.

Louise Chevillard