Angelin Preljocaj et Thomas Bangalter revisitent nos Mythologies

Accompagné du musicien Thomas Bangalter, de la styliste Adeline André et du plasticien Nicolas Clauss, Angelin Preljocaj séduit avec la création de Mythologies pour vingt danseurs de sa compagnie et du Ballet de l’Opéra de Bordeaux.

Aboutissement d’un partenariat entre les deux troupes qui aura duré quatre ans et vu entrer au répertoire de l’Opéra National de Bordeaux Blanche Neige et La Stravaganza, Angelin Preljocaj crée Mythologies pour une distribution mixte de dix danseurs bordelais et dix danseurs du Ballet Preljocaj. Cette pièce au générique prestigieux, puisqu’elle réunit outre le chorégraphe Thomas Banglater – transfuge des Daft Punk – à la musique, Adeline André aux costumes et Nicolas Clauss à la vidéo, se propose de revisiter à l’aune du présent nos mythes fondateurs. Sur une partition – arrangée pour l’orchestre avec l’aide du jeune chef Romain Dumas – très cinématographique qui sonne comme un bel hommage aux grands ballets classiques, les interprètes font revivre Les Naïades, Aphrodite ou encore Arès, dieu de la guerre.

Pas de deux sensuels et âpres combats

Toute la virtuosité de la danse de Preljocaj s’expose dans une succession de tableaux, d’éveil organique en compositions savantes et géométriques, de lente fluidité en célérité acérée, de pas de deux sensuels en âpres combats. De majestueuses amazones jouent de leurs bras comme d’un arc pour décocher leurs flèches fatales, d’évanescentes Danaé, le corps nimbé de voiles iridescents, accueillent un Zeus flamboyant pour une divine union que soulignent deux diagonales de motifs dignes d’une comédie musicale aquatique, un Minotaure traque sa proie virginale dans un astucieux dédale. Une armée de catcheurs comme un Icare s’envolant vers les ceintres apportent une pointe de kitch assumé. Lorsque le rideau tombe, les visages des vingt danseurs et danseuses se succèdent, superbement filmés en plan serré par Nicolas Clauss. Lorsqu’il se relève pour un ultime prologue, c’est pour mieux nous dire que, de la guerre de Troie à celle d’Ukraine, notre nature belliqueuse est ce qui nous relie le plus sûrement à travers les âges. Emmené par la partition de Thomas Bangalter et réhaussé par les sublimes costumes d’Adeline André comme par les vidéos de Nicolas Clauss, cet opus du chorégraphe séduit, même si ses interprètes n’ont pas encore la précision diabolique auquel nous a habitué le Ballet Preljocaj.

Delphine Baffour