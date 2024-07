Dans Inavouable, Alexis HK et Benoît Dorémus s’amusent avec la bienséance à travers un florilège de chansons écrites dans les coulisses de leurs tournées.

Deux chaises, un miroir frangé d’ampoules et que l’on surnomme Jérémie (« Jéré-miroir ») sous une lumière tamisée. On est invités dans la loge de deux chanteurs, Alexis HK et Benoît Dorémus, qui ont imaginé un spectacle de chansons, aux jeux de mots pas toujours avouables, improvisées dans les moments passés en coulisses au fil des tournées. Au gré d’anecdotes distillées avec une bienséance nonchalante, les deux complices au vouvoiement en smoking tournent en dérision le métier d’artistes itinérants. Dans la ouate des confidences, les caractères s’opposent et se font complémentaires. Alexis assume un ton un peu paternaliste face à un Benoît à l’enthousiasme plus remuant. Le premier affiche une allure blasée devant l’exagération ébaubie lorsque le second raconte ses premiers zéniths aux loges qui tiennent plus de l’appartement partagé avec les têtes d’affiche que de réduit sanitaire pour se préparer avant d’entrer sur le plateau : hélas, la majorité des « galas » des deux chanteurs se font chez l’habitant.

Taquiner la décence en bonne compagnie

Avec un flegme agrémenté de deux ou trois discrets effets humoristiques de scénographie, à l’exemple de la manière de faire « parler » le miroir avec un balayage lumineux, les deux compères entonnent un tour de chant gratté à la guitare, et assaisonné çà et là de traits de flûtes, sur des paroles qui taquinent la décence. Ainsi Carole est-elle l’évocation, un quart de siècle plus tard, du destin d’une camarade de lycée grosse fumeuse sur l’image de tubes en réanimation accolée sur les paquets de cigarettes, et Dino, celui du tractopelle de Michel Fourniret. En version karaoké, passent quelques parodies de succès plus ou moins consacrés de la plus ou moins nouvelle génération de la chanson française. Les sourires et les rires qui émergent dans l’auditoire témoignent que le comique légèrement râpeux passe bien après l’apéritif, ou même à l’heure du dessert. Avec Inavouable, on passe une heure en bonne compagnie, sans fausse note ni témérité.

Gilles Charlassier