À l’ombre du réverbère

Parcours atypique d’un homme qui se sauve grâce au théâtre : Redwane Rajel, mis en scène par Enzo Verdet, raconte sa dignité restaurée et le chemin qui va de la prison à la scène.

Comment ce projet est-il né ?

Enzo Verdet : Nous nous sommes rencontrés en novembre 2017 au centre pénitenciaire d’Avignon-Le Pontet, à l’occasion de la création d’un spectacle avec Olivier Py et les détenus. Après Antigone, joué au Festival In, nous avons joué Les Perses dans la prison, puis Macbeth, en 2019, à La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Redouane est alors sorti de prison, a joué Hamlet à l’impératif avec Olivier Py et a rencontré Joël Pommerat qui l’a invité à rejoindre la compagnie Louis Brouillard. En septembre 2023, il m’a dit vouloir raconter son parcours et sa rencontre avec le théâtre, et je lui ai proposé de le mettre en scène. Les Bernardines et Dominique Bluzet ont accepté de soutenir le projet, et, comme une urgence, nous nous sommes lancés, à partir du travail préliminaire de Bertrand Kaczmarek, pour raconter ce qui est arrivé à Redwane en détention, ce qu’il a traversé et surmonté, sa rencontre avec le théâtre et ce que ça lui a apporté.

« C’est en créant de la dignité humaine qu’on permet la réinsertion. »

Que voulez-vous raconter ?

Redwane Rajel : La pièce aborde de nombreux thèmes : le parcours d’un jeune de banlieue qui vit avec une mère isolée, les stigmates de la colonisation, la violence de l’univers carcéral, entre autres. J’ai rencontré Bertrand Kaczmarek quand il préparait sa thèse sur le sens de la peine ; j’avais fait des séances de justice restaurative et je voulais aussi raconter la continuité entre le théâtre et ces séances de justice restaurative, qui créent un dialogue impliquant les personnes concernées par une infraction. L’année où j’ai joué Macbeth, j’ai tout de suite compris le lien entre ce que je pouvais donner aux spectateurs et aux victimes. Lors des séances de justice restaurative, j’ai remarqué que ça faisait énormément de bien aux victimes de savoir ce qu’on vivait en prison et que ce n’est pas un endroit plaisant où on se la coule douce ! Sur tout cela, je voulais apporter de la nuance, et raconter les choses de l’intérieur. Nous voulions dire aussi la fragilité des projets comme ceux du théâtre en prison : tout peut s’écrouler à tout moment, à cause d’une permission pas accordée, ou si un détenu apprend une mauvaise nouvelle, est transféré, libéré ou puni. Et nous voulions dire aussi l’implication de tous : le centre de détention, le festival et les détenus, même si tous ne deviennent pas comédiens.

Peut-on dire que le théâtre sauve ?

E.V. : Ce n’est pas le théâtre qui a sauvé Redwane : c’est lui qui a utilisé le théâtre pour se sauver. N’importe quel projet peut aider un détenu à se sauver. Le théâtre a cependant la particularité qu’il crée une rencontre avec le public. La prison met les détenus à l’écart : par le dialogue avec le public, ils peuvent se réintégrer. C’est en créant de la dignité humaine qu’on permet la réinsertion.

Propos recueillis par Catherine Robert