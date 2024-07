Jouant de contrastes qu’offrent différents points de vue, Noé Soulier retrouve Jean-Sébastien Bach et crée le superbe Close Up.

Pour Close Up, Noé Soulier retrouve les polyphonies de Bach jouées live par l’excellent Ensemble Il Convito mené par Maude Gratton. Il y répond dans une première partie par une polyphonie de mouvements mais aussi de points de vue. En solo, duo, ou trio à la composition fine et savante, six remarquables interprètes déploient le vocabulaire très identifiable du chorégraphe, composé à partir d’action comme frapper, attraper, éviter, lancer, détournées de leur finalité première. Ils le font dans de multiples directions, offrant ainsi à apprécier les entrelacs de leur danse d’où que l’on soit placé dans le théâtre à l’italienne qu’est l’Opéra Grand Avignon. Selon que les gestes sont effectués avec fluidité ou brusques à-coups accompagnés d’un souffle sonore, ils prennent des couleurs émotionnelles différentes.

Dans l’intimité du mouvement

Mais très vite une particularité nous frappe. Cet enchaînement d’actions semble cette fois s’étirer à l’horizontal. Les corps des danseuses et danseurs sont souvent cassés au niveau des hanches, qu’ils se plient en avant ou se penchent sur le côté, les grands pliés se multiplient comme les séquences au sol. Une particularité qui prend tout son sens dans la deuxième partie de Close Up. Une caméra centrée sur le nombril des danseurs capture leurs mouvements en format paysage, un grand écran situé au-dessus d’eux nous retransmettant l’image. Fin de la multiplicité des points de vue et fin de l’hégémonie du public qui choisit l’endroit où son regard se porte. C’est maintenant le danseur ou la danseuse qui décide ce qu’il nous montre, en gros plan, au plus près de sa chair. Et ce qu’il nous montre est superbe. Justement acclamé à sa création, Close Up est une œuvre splendide et d’une grande cohérence.

Delphine Baffour