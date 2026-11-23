Après des détours avec The Jokers et Les Egarés, Vincent Peirani est de retour à la tête de Living Being.

Toute cette histoire a commencé voici plus de quinze ans. Avec des amis de plus de trois décennies, l’immense accordéoniste Vincent Peirani forme un quintette né pour durer, avec ceux qu’il nomme son laboratoire – Emile Parisien au saxophone, Tony Paeleman aux claviers, Julien Herné à la guitare et à la basse, et Yoan Serra aux baguettes. « Ce qui est super, c’est qu’à chaque retrouvaille, il est nécessaire de se réapprivoiser. Comme une mise à jour pour bien repartir. » Pour preuve, ce troisième album, Time Reflections, un titre qui renvoie à la pause nécessaire et salutaire du Covid. Toujours sur une ligne de crête mélodique, le natif de Nice persiste et signe une musique irréductible à un style, du genre aussi atypique que son auteur.

Jacques Denis