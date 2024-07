Depuis une dizaine d’années, Séverine Chavrier plonge dans de grandes œuvres littéraires pour faire naître des mondes de théâtre monumentaux. Aujourd’hui, avec Absalon, Absalon !, elle affirme la radicalité de son geste avec encore plus d’audace. Sa réécriture hallucinée et pluridisciplinaire du roman choral de William Faulkner nous ouvre les portes d’un univers à la fougue incandescente.

Ce n’est évidemment pas un spectacle comme un autre. Absalon, Absalon ! est d’ailleurs davantage une expérience qu’un objet théâtral, du moins tel qu’on les conçoit généralement. Une expérience multi-sensorielle, immersive, que certains trouveront peut-être éprouvante. Souhaitons-leur, au moins, d’avoir été d’une façon ou d’une autre enrichis par cette proposition déconcertante de plus de 5 heures. Et puis d’autres spectatrices, d’autres spectateurs, dont nous sommes, penseront à l’inverse qu’il s’agit d’une imposante réussite, d’une création profondément vivante et inspirée. Fidèle au théâtre ambitieux qui l’a conduite à la tête de la Comédie de Genève, après avoir dirigé le Centre dramatique national d’Orléans, la metteuse en scène ne cherche pas, ici, à rendre compte de manière littérale ou unidimensionnelle du roman-monstre publié par William Faulkner en 1936. Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1949, l’écrivain américain nous raconte, dans Absalon, Absalon !, l’histoire funeste d’un projet achoppé. Celui d’un homme du XIXème siècle qui, dans l’Amérique déchirée par la guerre de Sécession, tente de faire souche et fortune en s’appuyant sur les valeurs pernicieuses d’une société raciale et patriarcale.

Les pulsations d’un présent absolu

De ce récit polyphonique, il ne ressort, dans ce projet à la beauté complexe, que des suites de perceptions et de réverbérations obliques, des circonvolutions d’échos et d’ellipses qui s’affranchissent de la notion de personnage et de l’idée d’efficacité narrative. Ne cherchons, en effet, pas la moindre volonté de simplification dans ce projet hybride à la croisée de la musique, du chant, du jeu théâtral, de la danse, de la vidéo et des arts visuels. La troupe d’excellents interprètes réunie par Séverine Chavrier n’est jamais là où on l’attend. Ces artistes aux styles divers, toutes et tous surprenants, nous parlent, depuis aujourd’hui et parfois en puisant dans leur propre existence, de questions d’héritage, de transmission, de guerre, de filiation, de violence, de domination, d’exploitation, de métissage et de pureté… Cette réinvention ensorcelante d’Absalon, Absalon ! cherche à donner naissance à un monde plutôt qu’à révéler une histoire. Un monde traversé par les pulsations concrètes et féroces d’un présent absolu. Le théâtre qui agit sous nos yeux vibre et vit de manière totalement libre. Il fait exploser les cadres de la fidélité académique pour nous gagner à la cause de flux de conscience impressionnants. Toutes sortes de forces et de fulgurances nous atteignent. Elles nous précipitent dans un tourbillon de pensées et de sensations organiques qui font s’entremêler, se répondre, entrer en résonance les lignes du poétique et celles du politique.

Manuel Piolat Soleymat