« Habiter n’est pas dormir », chorégraphie Agnès Pelletier

La chorégraphe Agnès Pelletier installe six interprètes dans une maison sans cloisons pour questionner nos façons d’« habiter » l’espace.

Si elle utilise pour créer sa danse le scénario du réel, Agnès Pelletier le transforme et l’oriente vers le loufoque . « J’aime penser que le danseur est le miroir déformant des humains » écrit-elle avant d’ajouter : « Je ne peux pas écrire la danse sans interroger la place du public et le positionner comme observateur voir complice d’un dérèglement de son espace quotidien ». Ces mots ne peuvent avoir meilleur écho que son spectacle Habiter n’est pas dormir. Dans une maison sans toit ni cloison, nous regardons vivre six danseurs et danseuses. Cuisine, repas, télévision, ablutions, coucher, sont matières à chorégraphie et à questionner les rapports entre individuel et collectif, montré et caché, et finalement nos façons d’« habiter » le monde.

Delphine Baffour