« À nos combats », chorégraphie de Salia Sanou

Salia Sanou s’inspire du combat mythique qui opposa Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa pour créer À nos combats.

À nos combats, prochaine création de Salia Sanou, trouve son point de départ dans un voyage à Kinshasa. Ayant beaucoup entendu parler de The Rumble in the jungle, le fameux match de boxe qui opposa en 1974 Mohamed Ali et George Foreman, le chorégraphe se rend sur les lieux. « J’ai tenu à aller sur les traces de cet événement qui a marqué le Congo (RDC), l’Afrique et même le monde. Je me suis rendu au stade où a eu lieu ce combat, ai eu accès aux archives. L’idée de créer ce spectacle part de là. Ensuite je me suis documenté sur Mohamed Ali, ses actes, ses engagements » explique-t-il. Pour réinventer cet épisode hors norme, Salia Sanou jette sur un ring deux femmes combattantes : une boxeuse et une danseuse. Il les entoure de deux coaches, d’un percussionniste et d’un arbitre qui tient lieu de maître de cérémonie en la personne de son ami Soro Solo, qui s’empare de textes de Dieudonné Niangouna. Une confrontation festive et galvanisante.

Delphine Baffour