Festival Montpellier Danse, édition 2024

Une édition résolument internationale et très vivante : c’est la proposition de ce 44e festival Montpellier Danse, qui réunit 17 propositions artistiques, dont 80% de coproductions.

La soirée d’ouverture en elle-même est un excellent reflet de l’édition tout entière. Trois spectacles qui s’enchaînent, dans Montpellier mais également dans son agglomération : soit un foisonnement et un rayonnement territorial. Ils viennent de trois continents différents, et tous bénéficient d’une coproduction de la part du festival, voire d’une résidence de création : l’accompagnement et le soutien battent leur plein, dans un esprit cosmopolite. Sans oublier le grand écart esthétique, puisque la réunion des créations de Robyn Orlin, Wayne McGregor et Saburo Teshigawara est la promesse d’un art chorégraphique pluriel qui ne s’embarrasse pas des styles ou des chapelles. La Sud-Africaine a travaillé ici pour la première fois avec la compagnie Garage Dance Ensemble basée à O’okiep dans la province du Cap Nord, qui concentre une histoire coloniale de son pays que la chorégraphe a voulu réinvestir. How in salts desert is it possible to blossom… parle de la négation des cultures et des identités, jusqu’aux violences sur le genre subies aujourd’hui.

Montpellier, le monde en danse

Le Britannique explore quant à lui de nouvelles dimensions en associant les technologies du numérique et de l’intelligence artificielle à une performance qui se déroule aussi bien sur la scène de l’Opéra Berlioz que dans le métavers. Deepstaria pose de nouveaux jalons pour l’exploration de potentiels créatifs singuliers, et pour ouvrir des imaginaires insoupçonnés. Pour le Japonais, la création relève d’un acte plus poétique. Voice of desert est un quatuor dans lequel il danse lui-même et conçoit la lumière et les costumes, autour du cycle de la vie. Le Festival se poursuit ensuite dans la même dynamique et l’on découvrira avec la plus grande curiosité les créations de Daina Ashbee, Sorour Darabi, ou la trilogie de Taoufik Izeddiou Le monde en Transe.

Nathalie Yokel