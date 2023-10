« A.N.G.S.T. » de Lucas Bergandi et Clément Dazin

Entre le jongleur et le fil-de-fériste, la notion de peur ne recouvre pas les mêmes dimensions. Leur duo forme pourtant une traversée universelle sur une émotion intime que le cirque sublime.

Clément Dazin, directeur artistique de la compagnie La Main de l’Homme, a développé au fil de ses créations un lien particulier entre le jonglage et la danse, tout en questionnant, plus récemment, la place du texte et de la parole. C’est au cours de ses études au Centre National des Arts du Cirque qu’il rencontre Lucas Bergandi, un acrobate fil-de-fériste qui le fascine. Ce risque-tout a en commun avec le jongleur la notion de chute, qui participe pour chacun d’eux de leur apprentissage disciplinaire – la chute répétée des balles ou des objets pour l’un, la chute du corps pour l’autre. Évidemment, ces deux pratiques en défi avec la gravité ne placent pas la notion de risque au même endroit, et c’est tout l’enjeu de la rencontre qui lie les deux hommes dans ce spectacle.

Montrer ses peurs

Pour autant, la peur n’est-elle pas un des tabous du cirque ? C’est ce que remarquait déjà le jongleur au contact des autres étudiants acrobates. Aujourd’hui, il fait de cette notion, de ce sentiment caché, refoulé, le leitmotiv de A.N.G.S.T. (« peur » ou « angoisse », en allemand), questionnant au passage les mécanismes de voyeurisme inhérents à tout spectacle de cirque qui met en jeu l’intégrité physique de ses interprètes. La peur, sentiment primitif, moteur de notre survie, se met ici en jeu dans une réflexion qui dépasse le contexte du spectacle vivant et interroge notre propre rapport au monde.

Nathalie Yokel