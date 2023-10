Au CENTQUATRE-PARIS, dans une mise en scène de Fabien Gorgeart, Laure Blatter, Catherine Hiegel et Pascal Sangla portent au théâtre le roman de Delphine de Vigan paru en 2019. Un récit d’apprentissage sur la perte du langage, la fin de vie, la volonté de réparation…

En octobre 2019, le CENTQUATRE-PARIS présentait Stallone, adaptation dramatique d’une nouvelle d’Emmanuèle Bernheim signée Fabien Gorgeart. C’est aujourd’hui un nouveau texte littéraire que le metteur en scène transpose au théâtre au sein de l’Établissement artistique de la Ville de Paris. Dans ce roman de Delphine de Vigan intitulé Les Gratitudes, Michka, une ancienne parolière vivant dans un EPHAD, perd peu à peu l’usage de la parole. Entre mots et silences, la vieille dame doit réinventer les relations qu’elle entretient avec les personnes de son entourage, dont font partie Jérôme, son orthophoniste, et Marie, une amie qui lui rend visite quotidiennement. Le jeune homme et la jeune femme vont aider Michka à réaliser son dernier rêve : retrouver le couple qui, durant l’Occupation, a sauvé la vie à la petite fille juive qu’elle était.

Un rapport au réel qui se disloque

« Dans ma mise en scène, explique Fabien Gorgeart, j’ai [eu] envie de flirter avec la comédie musicale. Les Gratitudes est une matière à chansons. (…) [Ce] roman raconte aussi un rapport au réel qui se disloque. J’ai envie que le spectateur ne sache jamais trop où il est, si nous sommes dans le vécu du personnage ou dans un rêve éveillé. (…) L’espace du plateau porte aussi ces incertitudes. La scène est épurée et ne dit jamais clairement où nous sommes. Toutes les frontières doivent rester poreuses. » Interprétées par les comédiennes Catherine Hiegel et Laure Blatter, ainsi que par le comédien-musicien Pascal Sangla (qui signe la création sonore du spectacle), Les Gratitudes cherchent à déployer « une adaptation ample et libre, en troublant la perception de ce que l’on voit », une adaptation « où le chant et la musique occupent un rôle essentiel, en contrepoint de la parole qui se perd et du silence qui s’installe ».

Manuel Piolat Soleymat