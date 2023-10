La demande en mariage, L’ours, Les méfaits du tabac, Un drame, La mort d’un fonctionnaire. Trois farces et deux nouvelles (textes courts joués en alternance) composent la plongée en clair-obscur dans l’univers d’Anton Tchekhov proposée par Pierre Pradinas au Lucernaire.

Spectacle de forme légère centré sur les textes de l’écrivain russe et le jeu des interprètes, Farces et nouvelles de Tchekhov a été pensé pour pouvoir être présenté au sein de toutes sortes de lieux. À l’intérieur de théâtres, bien sûr, mais également dans des endroits non dédiés à l’art dramatique : tréteaux, salles des fêtes, places de villages, parvis, jardins… Créée en janvier dernier au Théâtre de Gascogne, c’est à présent à Paris qu’est programmée cette proposition nourrie par l’humanité cocasse de personnages vivant dans la Russie de la fin du XIXème siècle. « Dans ses pièces courtes comme dans ses nouvelles, explique Pierre Pradinas, Tchekhov décrit des personnages qu’on est peu accoutumé à voir sur scène et qu’il fait vivre littéralement comme Daumier dans ses dessins : paysans, employés de banque, personnes endettées qui luttent dans un monde malade replié sur lui-même. »

Cocasserie et tendresse

Réflexion sur les méfaits du tabac, dérive querelleuse d’une demande en mariage, emportements autour du paiement d’une dette, élans meurtriers d’un auteur célèbre à l’encontre d’une écrivaine du dimanche, culpabilité obsessionnelle d’un fonctionnaire ayant éternué sur un général… Se relayant pour incarner des représentations (joués en alternance) associant deux farces et une nouvelle parmi les cinq textes choisis par Pierre Pradinas, les comédiennes et comédiens Quentin Baillot, Louis Benmokhtar, Romain Bertrand, Aurélien Chaussade, Laure Descamps, Maloue Fourdrinier, Maud Gentien, Philippe Rebbot et Prune Ventura donnent vie à des hommes et des femmes « à la fois grotesques et touchants ». « La farce ici n’est pas ce que l’on croit, affirme leur metteur en scène. Bien sûr, elle induit le rire, cruel, mais finalement, elle montre les gens avec une infinie tendresse. »

Manuel Piolat Soleymat