Le trublion Hugues Duchêne est de retour au Train Bleu avec un spectacle qui met en écho L’abolition des privilèges sous la Révolution avec celle qu’aujourd’hui chacun espère, mais qui n’advient toujours pas.

On se souvient d’Hugues Duchêne, artiste trentenaire, qui avait créé l’événement en 2018 au Train Bleu avec son premier épisode de Je m’en vais mais l’État demeure. Quelques spectacles plus tard exécutés sur le même principe, qui ont confirmé son audace et imprimé son style, l’auteur-metteur en scène revient dans le bouillonnant lieu avignonnais pour un spectacle à la fois semblable et différent. Semblable, parce qu’en traitant de la nuit du 4 août, celle où fut votée au Parlement en 1789 l’abolition des privilèges qui mettait fin aux pouvoirs de la noblesse, il veut faire écho à l’atmosphère de fin d’époque qui sied à notre début de siècle, dans un contexte d’explosion des inégalités et de crise environnementale aiguë.

À la manière d’un Pommerat

Mais différent aussi puisqu’Hugues Duchêne passe avec L’abolition des privilèges à une forme scéniquement réduite, en l’occurrence un seul en scène mené par Maxime Pambet qui endosse tout de même une dizaine de rôles de personnages acteurs de la Révolution. Et aussi parce que l’artiste s’appuie cette fois sur le texte de Bertrand Guillot, roman historique qui relate cette nuit du 4 août, les conditions qui l’ont rendue possible et ses suites immédiates. Un spectacle politique en quadrifrontal, qui à la manière d’un Pommerat transforme le public en assemblée parlementaire et « feindra de croire à son terme qu’un jour il sera lui aussi un spectacle d’Ancien Régime et qu’il ne s’en plaindra pas ». En somme, une utopie venue du passé et menée tambour battant à défaut que ne résonnent aujourd’hui ceux d’un nouveau renversement.

Eric Demey