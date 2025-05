L’éclectique édition 2025 du Festival de Menton met l’accent sur le baroque et le piano, avec pour point d’orgue une intégrale Ravel par Bertrand Chamayou.

Depuis plus de trois quarts de siècle, la magie opère sur le Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange. La soirée d’ouverture avec Vivaldi et Bach par Nemanja Radulovic et l’Orchestre Double Sens illustre l’élargissement au baroque du répertoire du Festival de Menton, auquel fait écho la clôture confiée à Justin Taylor et l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, dans un autre programme autour de la dynastie Bach, Johann Sebastian, son cousin Johann Bernhard et son fils Carl Philipp Emanuel. C’est un autre ensemble bien connu des amateurs d’opéra baroque, Il Pomo d’Oro, qui accompagne, le 26 juillet, le ténor Pene Pati dans un florilège de chansons napolitaines du XIXème siècle, l’âge d’or du genre.

Menton, la nouvelle Mecque du piano

Le 28, Renaud Capuçon, Kian Soltani et Mao Fujita interprètent deux grands Trios avec piano de Schubert et Brahms. L’anniversaire Ravel offre l’occasion à Bertrand Chamayou de revenir à Menton reprendre son intégrale pour piano le 31. À côté de La Roque d’Anthéron, le festival azuréen est devenu l’autre Mecque du piano de l’été musical français, avec, le 1er août, un récital Chopin par Yulianna Avdeeva, et, le 5, la jeune prodige de 18 ans, Alexandra Dovgan, dans Beethoven, Chopin, Franck et Prokofiev. Les rendez-vous de 18 heures au Palais de l’Europe donnent un coup de projecteur sur la nouvelle génération, avec deux concerts Jeunes Talents Yamaha, en partenariat avec le concours Chopin, les 25 et 30 juillet, et éclairent aussi des personnalités sortant des sentiers battus, Célia Oneto Ben Saïd le 24 et Jean-Baptiste Doulcet, le 4 août.

Gilles Charlassier