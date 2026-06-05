Denis Plassard, Joana Schweizer et la Cie propos nous convient à l’enregistrement d’une vraie émission de radio – quoique peut-être un peu fausse, ère des fake news oblige…

Denis Plassard et ses trois acolytes nous invitent à l’enregistrement d’une émission de radio, diffusée en direct (sans les images) à chaque représentation. Ils fabriquent tout sous nos yeux : la musique, les bruitages, les jingles, les chroniques, les quiz et même les pubs. Et en plus ils dansent ! Mais attention, ce qu’ils nous donnent à voir pourrait ne pas être tout à fait conforme à ce que nous, et les auditeurs qui ne sont pas dans la salle, entendons. Sujet du jour : le bien-être et l’épanouissement personnel, une thématique qui croise celle du corps et du mouvement et qui véhicule les approches les plus sérieuses comme les plus extravagantes. Avec beaucoup d’humour, la Cie Propos questionne notre ère de post vérité et de fake news à gogo, s’interroge sur la façon dont nous sommes manipulables et manipulés.

Delphine Baffour