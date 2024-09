Du 6 au 30 novembre 2024, la 18e édition du NEXT festival illustre au cœur de l’Europe un modèle de coopération solidaire et transfrontalier. En prise avec les alarmes du monde, une trentaine de spectacles ravivent l’imaginaire dans une effervescence artistique innovante et partageuse.

« Next comme “proche“ plutôt que comme “au suivant“ » souligne l’édito de présentation.… Précurseur, le Festival NEXT développe depuis une quinzaine d’années une dynamique collaborative et collégiale qui fait circuler artistes et publics de part et d’autre de la frontière franco-belge. Porté par cinq structures co-organisatrices – La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, le Schouwburg à Courtrai, le Kunstencentrum BUDA à Courtrai, la Maison de la culture à Tournai, l’Espace Pasolini, laboratoire artistique à Valenciennes, le Phénix, Scène nationale de Valenciennes et Pôle européen de création –, soutenu par une vingtaine de partenaires en France et en Belgique, le festival choisit résolument l’effervescence partageuse et l’intelligence collective plutôt qu’une logique de concurrence. Fort d’un modèle de coopération fondé sur un ensemble de dialogues concrets, le festival propose une trentaine de spectacles en prise directe avec les mutations, inquiétudes et colères de l’époque, dans des formes novatrices souvent performatives et à la croisée de plusieurs disciplines.

Un festival solidaire et bouillonnant

Dans toutes les champs artistiques, des corps politiques s’affirment et expriment leur rapport au monde. Comme le montrent par exemple les subtils Sottobosco et Gentle Unicorn de Chiara Bersani, l’émouvant I love (and hate) you, Iran de Armin Mola, le militant Wasted Land de Ntando Cele, le festif ClubINC de Connor Schumacher & Ark, l’introspectif et musical Jack de Halory Goerger, Cosmic Neman et Bravo Zoulou ou le très maîtrisé This Is Not an Embassy (Made in Taiwan) de Stefan Kaegi. En danse, l’exceptionnel et intemporel Nelken de Pina Bausch par le Tanztheater Wuppertal côtoie Istehwaz de Nermin Habib, solo qui s’élève contre l’oppression des femmes, Love You, Drink Water d’Amala Dianor, Awir Leon et Gregory Korganow, Bless This Mess de Katerina Andreou, et bien d’autres. En théâtre, Guy Cassiers met en scène Face à la mère de Jean-René Lemoine, chant d’amour adressé à sa mère morte tragiquement, Lola Arias présente Los días afuera sur la vie d’ex-détenus en Argentine, à la croisée du social, du documentaire et de l’artistique, Maxim Storms propose Nuggets, solo contre l’absurde des injonctions au succès, Gosia Wdowik raconte avec She was a Friend of Someone Else l’épuisement d’une activiste polonaise, etc. NEXT est un festival de découvertes foisonnant et stimulant, irrigué de gestes artistiques audacieux.

Agnès Santi