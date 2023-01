11e édition du festival Sens Dessus Dessous à la Maison de la Danse

Pour sa 11e édition, le festival de la Maison de la Danse à Lyon met en valeur les voix, particulièrement vibrantes cette saison.

Des femmes donnent de la voix. Ainsi pourrait-on résumer cette édition du Festival Sens Dessus Dessous ! Il propose un parcours dédié à toutes les formes d’expression du corps mais à travers la danse, puisqu’il est confié à des artistes chorégraphiques innovantes. Fanny de Chaillé ouvre le festival avec Le Chœur, inspiré par le poème Et la rue de Pierre Alferi, où la chorégraphe et metteuse en scène invente une fugue à dix voix pour questionner la parole au plateau. Plus extravagante, Hélène Iratchet dans Les Délivrés imagine la rencontre des travailleurs précaires et des artistes, de la cyber logistique et de la plasticité des corps. Silvia Gribaudi dans Grâces se moque allègrement des conventions esthétiques et des normes physiques. Flora Détraz dans Glottis, qui signifie glotte ou grotte, explore la dimension surnaturelle de la voix dans un trio polyphonique. On retrouve la même Flora Détraz, mais cette fois interprète pour Elles disent de Nach, aux côtés de la hip-hopeuse Mia, la krumpeuse Mulunesh, et Sophie Palmer, danseuse de flamenco et agricultrice, toutes étant invitées à se saisir de leurs corps érotique et politique. Jann Gallois dans Ineffable mêle hip-hop et musiques sacrées dans une pièce très introspective. Enfin le Collectif ES explore avec humour la symbolique contradictoire de divers hymnes nationaux dans Fiasco.

Agnès Izrine