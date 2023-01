Danser la faille de Sylvère Lamotte

Dans le prolongement de sa dernière pièce Tout ce fracas, Sylvère Lamotte crée Danser la faille, une conférence dansée qu’il interprète avec Magali Saby.

À la tête de la Cie Lamento, Sylvère Lamotte développe une œuvre sensible qui s’appuie sur la danse contact. Parallèlement, il multiplie les interventions en milieu hospitalier, questionnant « la réappropriation sensible du corps par les patients et les soignants ». De cette immersion au long cours rejoignant son travail de chorégraphe est née en 2021 Tout ce fracas, pièce réunissant un musicien et trois interprètes dont Magali Saby, danseuse en situation de handicap, qui sera visible le 7 février prochain à Micadanses-Paris.

Une conférence dansée qui sublime les failles

Il prolonge aujourd’hui cette réflexion sur la puissance de réhabilitation du corps en créant Danser la faille, une conférence dansée qu’il interprète avec Magali Saby. « Plutôt que de se rassembler autour des valeurs de performance et de perfection, peut-on reconsidérer les notions d’imprévus, d’accident et de défaillance ? » s’interroge-t-il. Tous deux nous convient à un moment de partage qui sublime les failles plutôt que de les cacher, nous amènent à reconsidérer nos regards sur les cassures et les fragilités.

Delphine Baffour