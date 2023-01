La 45e édition des Hivernales s’impose comme un festival incontournable au cœur de l’hiver.

Les Hivernales regroupe une pléiade d’artistes dans un esprit d’ouverture incarné par son nouvel artiste associé, Massimo Fusco, qui propose une carte blanche en forme d’installations visuelles, corporelles et sonores réalisées par des artistes travaillant au sein de sa compagnie Corps Magnétiques. Parmi eux, Marie Chesnais nous invite à plonger dans son univers maritime avec un film, Habiter le Seuil, qu’elle transpose dans un duo sur la sensualité de l’eau et l’apesanteur. De quitter la terre il est aussi question avec La Lévitation réelle de Camille Boitel qui se déploie dans les espaces publics. C’est aussi le thème de Möbius, pièce aérienne de Rachid Ouramdane avec la Compagnie XY, ou de l’étonnant The Gyre de la compagnie Tumbleweed qui interroge la force gravitaire. La musique sera aussi de la fête avec des pièces à découvrir comme Larsen C aux sons vibratoires de Christos Papadopoulos, Magnifiques – Une éphémère éternité de Michel Kelemenis sur le Magnificat de Bach, counting stars with you (musiques femmes) de Maud Le Pladec, le Karaodance du Collectif ÈS et Empire of a Faun Imaginary de Simone Mousset. Il ne faudrait pas oublier la création de Mathieu Desseigne-Ravel et Michel Schweitzer Nice Trip, ni manquer la constellation féminine de ce festival que composent les pièces de Nach, Ruth Childs, Balkis Moutashar, et Leïla Ka. Les Hivernales sont précédées, comme tous les ans, d’un festival jeune public : Les Hiverômomes.

Agnès Izrine