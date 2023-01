Je vois, venant de la mer, une bête monte de Christine Armanger

Chirstine Armanger livre sa version de l’Apocalypse selon Saint Jean réactualisée entre danse, théâtre et stand-up au Théâtre de la Cité internationale.

Quand elle ne raconte pas la vie des saints sur son compte Instagram Salut les pélerins ou sur scène avec sa compagnie La Louve dans Edmonde et autres Saintes (2016), Christine Armanger réactualise l’Apocalypse selon Saint Jean, toujours avec facétie. Cette fan de textes anciens s’amuse à faire dialoguer le fameux passage du Nouveau Testament avec les craintes actuelles d’effondrement lié au dérèglement climatique dans Je vois, venant de la mer, une bête monte. À la frontière entre théâtre, danse, arts plastiques et stand up, ce solo explore la question avec fantaisie, humour et gravité à la fois, en mettant sur notre chemin Greta Thunberg, Jérôme Bosch, des paquets de masques et de bouteilles en plastiques, etc.

Belinda Mathieu