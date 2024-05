Exploration poétique de l’expérience de la perte et cartographie du deuil : la compagnie MINIKIN cherche la lumière consolatrice dans la nuit du tombeau avec des oiseaux pour guides.

« Lors de l’enterrement de son père, ornithologue chevronné, une jeune femme doit prendre la parole. Face à nous, au micro, elle balbutie, hésite, hoquète, mais aucun mot ne sort. Comment résumer une vie en quelques mots ? Comment expliquer ce que ce que ça fait quand quelqu’un qui était là ne l’est plus ? » Le temps s’arrête et son esprit se lance dans un voyage mémoriel. Des oiseaux, fantômes énigmatiques du disparu, font irruption tout au long de ce périple mental. Ils délivrent le message posthume du père : continuer à vivre, à aimer, et à s’émerveiller. La jeune femme est interprétée par quatre comédiennes afin de rendre compte de la fragmentation interne du deuil et pour montrer sa réalité complexe et plurielle. Les marionnettes d’oiseaux accompagnent cette traversée du vide et les tentatives pour combler l’absence.

Catherine Robert