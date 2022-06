Zaï Zaï Zaï Zaï, d’après Fabcaro, mise en scène Grégory Bourut

Un auteur de BD oublie sa carte de fidélité au supermarché, prend la fuite, et voilà bientôt tout le pays à ses trousses. Déjà plusieurs fois adapté au théâtre et au cinéma, le roman graphique de Fabcaro prend forme une nouvelle fois sur scène avec Grégory Bourut.

C’est un « road movie théâtral ». Nous, on ne bouge pas de la salle, et les artistes ne bougent pas de la scène. Mais à l’aide de la technique du cinémascope et d’une création sonore menées par Hugo Moreau, les décors changent et les paysages défilent, embarquant la salle de spectacle dans un « voyage statique » au rythme effréné. Le tout dans une création audiovisuelle en live. La cavale de ce grand bandit prend alors une dimension existentielle absurde, posant sur son chemin famille, médias, police et voisinage, que le propos passe au crible. Entre réactions improbables et considérations bien plus sérieuses, il se passe des choses sur cette route – aussi spirituelle que matérielle. Critique sociale, introspection ? Sûrement un peu des deux, mais surtout très impertinent.

Louise Chevillard