Blanche-Neige et les 7 nains, une création d’Olivier Solivérès

Familier des créations jeune public, Olivier Solivérès propose dans sa dernière création le très célèbre conte de Blanche-Neige et les 7 nains, dans une mise en scène très ingénieuse.

Premier film d’animation des studios Disney, issu du conte des frères Grimm, l’histoire de Blanche-Neige est bien connue du grand public – petits et grands. On peut même se demander comment il est encore possible de sortir du lot en la mettant en scène. Olivier Solivérès relève le pari en y associant un ingénieux dispositif de vidéos et hologrammes – réalisés par Sébastien Mizermont – qui donne à la pièce une réelle dimension féérique. Le texte plein d’humour interpelle les parents (ici, la fameuse pomme rouge est bio) et enchante, encore et toujours, les enfants.

Louise Chevillard