Boxing Shadows, un combat pour la vie

Isabelle Starkier met en scène Boxing Shadows de Timothy Daly, huis clos et duel en forme de combat pour la vie.

Dans la lignée de son compagnonnage avec l’auteur australien Timothy Daly, dont elle a créé Le Bal de Kafka, Richard III (ou presque) et L’Homme dans le plafond, Isabelle Starkier et les siens créent Boxing Shadows, qui orchestre la confrontation de deux solitudes, celle d’Ariane, une jeune migrante pickpocket opérant dans le métro, et celle de Raymond, un ancien boxeur devenu bibliothécaire, à qui elle vole son portefeuille. Leur rencontre va transformer leur rapport au monde, installant prudemment une histoire de transmission capable de métamorphoser l’impuissance et la colère de la jeune fille. La mise en scène affûtée ainsi que le jeu précis et sensible de Roland Timsit et Clara Starkier font vivre une comédie douce-amère, citoyenne, où s’immisce le chant de Lila Maski. La compagnie propose aussi Scrooge à 11h15 d’après Charles Dickens, dans le jardin d’Al Andalus.

Agnès Santi