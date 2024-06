Grâce au talent de Paul Moulin et des siens, les planches de bande dessinée de Fabcaro se transforment sur la scène en une fiction radiophonique réjouissante, qui libère toute l’amplitude comique et critique de la fable en forme de road movie délirant.

Zaï Zaï Zaï Zaï conte la traque d’un fugitif, Fabrice, poursuivi parce qu’il n’avait pas la « carte du magasin », laissée par mégarde dans un autre pantalon. La police est avertie dare-dare, les médias s’emballent, la société prend position, le plus souvent contre l’auteur de bande dessinée en cavale. Il faut dire que la profession est fort peu recommandable. C’est grâce à ce road movie désenchanté, cruel et absurde que Fabcaro a connu le succès (Éditions 6 Pieds sous terre, 2015). Sobre, minimaliste et percutant, le trait du dessinateur a conquis Paul Moulin, Maïa Sandoz et leur bande, de même que son humour ravageur qui dézingue à tout va et laisse affleurer une multitude de méchancetés gentillettes ou monstrueuses, à travers le prisme de décalages aussi hilarants qu’ineptes. Comment adapter sur un plateau de théâtre un périple aussi haletant, burlesque en diable ? Eh bien les co-fondateurs du Théâtre de l’Argument ont eu l’heureuse idée de choisir les voix du son pour porter leur regard sur cette stupéfiante affaire. Ils proposent une réjouissante et décapante fiction radiophonique en direct, avec bruitages et perche son, animée par huit comédiens derrière un micro, dont certains font parfois incursion au-devant de la scène. Il faut bien un peu de place pour effectuer une roulade arrière…

Le pouvoir du son et le tempo d’un thriller

Menée tambour battant dans le tempo d’un thriller, la fable libère dans ce dispositif toute sa charge et son amplitude comique – on aime la brève séquence montrant la bêtise complotiste à l’œuvre. Les visages si minimalistes de la bande dessinée laissent place à une expressivité de chaque instant. Tout le monde en prend pour son grade, qu’il s’agisse du corps social ou de la sphère de l’intime, à un point tel qu’il paraît très réducteur de cantonner la portée critique de la fable à une attaque contre une société du tout sécuritaire ou du buzz artificiel. Ce qui frappe, c’est l’omniprésence de l’humour, de l’absurde, sous-tendu par le besoin de sens et de juste valeur des choses. Dans une ironie nonchalante parfois au bord de l’horreur, la pièce joue de contrastes affûtés qui éclairent ce qui dysfonctionne. En alternance Ariane Begoin, Elisa Bourreau, Maxime Coggio, Christophe Danvin, Jean-François Domingues, Cyrille Labbé, Paul Moulin, Emmanuel Noblet, Maïa Sandoz et Aurélie Vérillon unissent leurs forces, dans une complicité joyeuse en lien avec le public. Et dans la logique de cette adaptation, c’est le pouvoir des sons qui a le dernier mot. Révélons le célèbre refrain sans rien dire de l’inattendu dénouement… « Elle m’a dit d’aller là-haut siffler sur la colline, de l’attendre avec un petit bouquet d’églantines…. Zaï zaï zaï zaï. »

Agnès Santi