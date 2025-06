Dans une mise en scène d’Élisabeth Barbazin, Camille Girod, Philippe Journo et Agnès Saraiva donnent vie à Judith – Le Corps Séparé, pièce du dramaturge britannique Howard Barker.

Le mythe biblique de Judith et Holopherne a inspiré de nombreux artistes. Principalement des peintres, mais aussi des auteurs. Parmi ces derniers, Howard Barker qui, dans Judith – Le Corps Séparé (texte publié aux Éditions Théâtrales), fait naître un face-à-face plein de sensualité entre l’héroïne juive et le général assyrien. C’est ce texte qu’a choisi d’investir, cette année, Élisabeth Barbazin à L’Entrepôt. Une pièce au sein de laquelle les deux personnages, accompagnés de la servante de Judith, « se dévoilent l’un à l’autre, oscillant entre vérité et mensonge, plaisir et dégoût, raison et folie, humanité et monstrueux… ».

Le jeu complexe et contradictoire d’une mise à mort

« Les spectateurs assistent à un jeu de séduction, à une joute verbale, comptent les points, suivent le jeu complexe, contradictoire et terrifiant de cette mise à mort, explique la metteuse en scène. Dans l’ombre, la servante a choisi son camp et manipule les deux protagonistes. » Reprenant les thèmes de prédilection de l’œuvre du dramaturge britannique — l’héroïsme et la barbarie, la servitude et la domination, le désir et la mort… — Judith – Le Corps Séparé nous entraîne dans un récit universel qui sort des références historiques et géographiques, qui s’extirpe des cadres psychologiques pour créer « une lutte chaotique des sens et de la raison ».

Manuel Piolat Soleymat