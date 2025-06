Texte, mime et bruitages, Frantz est la séduisante création concoctée par Marc Granier et la compagnie Bpm, récemment sortis de l’école Lecoq.

Sortis en 2019 de l’école Lecoq, qui soigne particulièrement la formation physique du comédien, les six membres de la compagnie Bpm ont eu tout le temps des confinements liés à la crise sanitaire pour fignoler leur première création, Frantz. Car l’on se dit qu’il en faut du temps pour mettre au point cette remarquable synchronisation, cette chorégraphie millimétrée entre récit, mimes et bruitages qui fait tout le charme de ce spectacle. Paul Ménage y incarne Frantz, jeune homme à la vie monotone – trottinette-boulot-dodo – qui va traverser une crise existentielle suite au décès de son père. Et derrière lui, ce sont trois excellents interprètes bruiteurs, chanteurs et pas manchots non plus en grommelot, qui créent en direct tout l’univers sonore de son aventure. Du souffle du vent au va et vient de la photocopieuse, des bruits de foule aux mouettes et autres sonneries d’ascenseur, c’est tout un monde qu’ils font naître en manipulant avec une précision et une inventivité diaboliques un simple attirail de bricoleurs.

Une maestria impressionnante

Frantz est également secondé par un narrateur qui se mue parfois en son père disparu. Il traverse donc une période qui va lui faire prendre conscience que sa vie bien remplie n’a pas de sens pour autant. La narration dans un premier temps réaliste a le bonheur de faire des détours par quelques passages plus oniriques, ou cauchemardesques. Une bagarre en mode cartoon, une plongée dans une machine à laver puis 20000 lieues sous les mers. On navigue entre Tati et le dessin animé. L’ensemble, à défaut d’offrir un récit surprenant, développe une atmosphère théâtrale extrêmement séduisante, délicate et touchante. Une maestria réellement impressionnante qui rappelle combien le théâtre peut se faire magique.

Eric Demey