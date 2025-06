Spectacle audio et vidéo, One’s own room Inside Kabul de Sumaia Sediqi crée dans la mise en scène de Caroline Gillet et Kubra Kadhemi un dispositif immersif pour mieux entendre et ressentir la tragique situation des femmes sous le pouvoir taliban.

On le sait, depuis le retour des talibans au pouvoir, la situation des femmes en Afghanistan s’est encore détériorée. Le Festival donne une visibilité aux combats que ces femmes mènent quotidiennement à travers un spectacle audio et vidéo, fondé sur un travail radiophonique qu’a mené Caroline Gillet pour Radio France. Ce récit sous forme de notes vocales d’une jeune afghane de 22 ans, Raha, qui raconte son quotidien, a déjà donné lieu à deux diffusions et à une série d’animations réalisées à partir de dessins de Kubra Kadhemi. Il constitue maintenant la base d’un spectacle qui vise à faire véritablement éprouver ce que vivent Raha et toutes les femmes du côté de Kaboul.

Des femmes emmurées

Pour cela les spectateurs pénètrent dans un salon afghan, se déchaussent, s’assoient par terre, entre les meubles et les plats, dans l’accueil chaleureux d’un salon afghan. Des pièces attenantes, sortent les bruits d’une réunion de famille. Puis une jeune femme s’isole et raconte l’évolution de la situation au jour le jour depuis le retour des talibans. Un checkpoint qui s’installe, manifestations, université, puis parcs et hammams interdits, port obligatoire de la burqa, progressivement, l’univers se ferme. Par un travail sonore et scénographique élaboré, à partir de vidéos et de sons spatialisés, les spectateurs sont amenés à éprouver la privation de liberté, le rétrécissement progressif et absolu du champ d’action de ces femmes emmurées. À l’instar de Rabia Balkhi, poétesse persane du Xème siècle, emprisonnée et tuée pour avoir exprimé son amour à travers une poésie que le spectacle fera également entendre et résonner.

Eric Demey