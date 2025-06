Marion Bierry reprend sa délicieuse et ébouriffante version du Menteur, de Corneille, avec une troupe de comédiens pétulants. Un spectacle joyeux et brillant où la grâce terrasse les conventions.

Dorante vient de terminer ses études et revient à Paris pour y profiter de ce qui fait le charme de la capitale : la légèreté des mœurs et le goût des plaisirs. Faisant des Tuileries son terrain de chasse, il s’y invente une carrière militaire extraordinaire afin d’appâter ses proies avides de héros. Il y rencontre deux coquettes plus rouées encore qu’il ne l’est lui-même : l’imbroglio et le quiproquo conduisent les amoureux à ferrailler comme le fait la jeunesse insouciante qui se moque des serments, de l’honneur et de la vérité, oripeaux odieux que seuls les moralistes frustrés affectionnent. Corneille s’amuse et Marion Bierry organise avec lui « une fête de notre langue, de l’impertinence et de la liberté ». Dans un décor à transformation qui offre une exquise fluidité au jeu, les comédiens, que leurs costumes transportent dans « Le Paris futile du Directoire », jubilent en Incroyables et Merveilleuses.

Catherine Robert