Aventure humaine autant que théâtrale, la rencontre entre Gaëlle Bien-Aimé, Lucie Berelowisch, Sonia Bonny et Lawrence Davis, donne naissance à une nuit d’amour dans le chaos haïtien.

Dans une chambre de Port-au-Prince, « coquillage de métal, de béton armé, de douceur », à la lumière d’une bougie, un couple vibre, s’aime, pleure, se souvient et se déchire lors d’une nuit à la lune sanglante, pendant qu’au dehors, tout conspire à nuire à leur union. Faut-il rester et aider ou se sauver et s’enfuir ? Zily veut partir avec Ferah, qui travaille à l’hôpital de la ville, mais Ferah ne se résout pas à quitter son île. La pièce de Gaëlle Bien-Aimé, en partie autobiographique, raconte les cœurs déchirés et les corps palpitants sur fond de violence, et s’élance, au-delà de la passion des amants, comme une déclaration d’amour à cette capitale haïtienne autrefois joyeuse, dévastée par des années de chaos, d’émeutes, de misère, de trafic et d’exploitation. Lucie Berelowitsch a découvert l’écriture musicale, rythmée, concrète et poétique de Gaëlle Bien-Aimé en 2023, lors du Festival des langues françaises au CDN de Normandie-Rouen.

Corps vibrants et esprit vigilant

En proposant aux comédiens Sonia Bonny et Lawrence Davis de la rejoindre pour en faire un spectacle et après que l’amitié fut née de la rencontre entre l’auteure et la metteure en scène, un projet de collaboration solidaire a grandi entre Haïti et la France au Préau, le CDN de Normandie-Vire, que dirige Lucie Berelowitsch. Ce projet a permis à cinq étudiants de l’école ACTE de Gaëlle Bien-Aimé et d’Amos César de bénéficier durant six mois d’un parcours d’insertion professionnelle au sein de nombreuses structures artistiques et culturelles en France (l’École du Théâtre de l’Union, CDN de Limoges, le festival Passages, à Metz, le Nest, CDN de Thionville, l’École du TNS, Les Rencontres à l’Échelle, à Marseille), et de poursuivre la collaboration entre ces créateurs, dont la mise en scène de cette pièce scelle la réalité au plateau. Lucie Berelowitsch restitue la profondeur du texte, guidée par le souffle des amants et la force musicale de l’écriture, les yeux ouverts sur le monde et les mains tendues vers l’amour.

Catherine Robert